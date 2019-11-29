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Rusya'dan vatandaşlarına Türkiye Fransa ve İngiltere uyarısı

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RUSYA, vatandaşlarını Türkiye, Fransa, Budapeşte ve İngiltere’deki iklim değişikliğiyle mücadele yürüyüşleri dolayısıyla güvenlik önlemlerinin alınacağı ve bazı yolların kapatılacağı konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Durum-Kriz Merkezi sosyal medya üzerinden Rusya vatandaşlarını bugün İngiltere, Türkiye, Fransa ve Macaristan’daki eylemler konusunda uyardı.

Güvenlik önlemleri arttırıldı, yollar kapatıldı

Açıklamada “İngiltere’de, 29 Kasım’da Londra, Cardiff, Brighton, Bristol ve Edinburg kentlerinde ‘İklim İçin Gençlik çevre hareketinin yürüyüşü planlanıyor. Güvenlik önlemleri arttırıldı, yollar kapatıldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Türkiye’nin büyük kentlerinde de iklim değişikliğiyle mücadele için yürüyüşlerin planlandığı kaydedilerek, güvenlik önlemlerinin alındığına ve bazı yolların kapatılacağına dikkat çekildi.

‘Sarı Yelekler’ eylemi

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de eğitim sektörü meslek birliği eyleminin yapılacağı, Fransa’da da ‘Sarı Yelekler’ eyleminin yapılacağı belirtilerek, aynı uyarılar yapıldı.

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