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Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı yaralılar var

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Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede de maddi zarar oluştu.

YPG ihtimali

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

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