Irak'ta son dakika gelişmesi! Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa edeceğini açıkladı

IRAK 'ta olaylar çığırından çıktı. Başbakan Adil Abdulmehdi aylardır süren protestoların ardından istifa kararı aldı. Ülkede ekim ayından beri şiddetli protestolar yaşanıyor.I rak'taki protestolarda iki ayda en az 408 kişi öldü.

Irak'ta ekim ayından beri protestolar yaşanıyor. Güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahalesi nedeniyle 400'den fazla gösterici hayatını kaybetmiş durumda. Başbakan istifasını Irak parlamentosuna sunacağını duyurdu.

Protestolarda iki ayda en az 408 ölü!



1 Ekim'den beri çoğu silahsız protestocu en az 408 kişinin öldürülmesi karşısında, en üst dini merci, güvenlik güçlerinin protestoculara saldırmasını 'haram' diyerek kınadı. Milletvekillerine hükümete verdikleri desteği gözden geçirmeleri çağrısı yapan Sistani, Irak'ın düşmanlarının iç savaş çıkarmaya çalıştığı uyarısında bulundu. Irak'ta yolsuzluk, kamu hizmetlerinin sağlanmaması, işsizlik gibi nedenlerle patlak veren ve ara ara durulsa da dalgalar halinde uzun zamandır devam eden protestolara karşı güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması sonucu 1 Ekim'den beri öldürülenlerin sayısı 400'ü geçti.

Ölenlerin çoğu silahsız protestocu

Reuters haber ajansı polis ve hastane kaynaklarından aldığı verileri sayarak 1 Ekim'den beri en az 408 kişinin öldürüldüğünü, bunların çoğunun silahsız protestocular olduğunu duyurdu.Buna perşembe günü güneydeki Nasiriye'de çıkan çatışmalarda güvenlik güçlerinin öldürdüğü en az 46 protestocu da dahil.

Gerçek mermilerle ateş açıldı

Irak güvenlik güçlerinin şiddet düzeyi, çarşamba günü Necef'te İran Konsolosluğu'nun protestolar sırasında ateşe verilmesinin ardından tavan yaptı. Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kapsülleri ve gerçek mermilerle ateş açması sonucu Nasiriye'deki en az 46 protestocunun yanısıra Necef'te 12, Bağdat'ta 4 protestocu can verdi.

Sistani, protestoculara öldürücü güç kullanılmasını kınadı

Yani İran Konsolosluğu'nun yakılmasının ardından ülke çapında 62 protestocu öldürüldü. Sistani'den öldürücü güç kullanılmasını kınama

Iraklı Şiilerin en üst dini merci Büyük Ayetullah Ali es Sistani, protestoculara öldürücü güç kullanılmasını kınadı.

Mülke yönelik saldırıya dönmesine izin vermemeli

'Barışçı göstericiler, kendilerini barışçı olmayanlardan ayırmalı'

Barışçı protestoculara saldırmanın haram olduğunu söyleyen Sistani, protestoculara da şiddeti reddetmeye çağırarak "Barışçı göstericiler, kendilerini barışçı olmayanlardan ayrı tutmalı. Barışçı gösterilerin insanlara ve mülke yönelik saldırıya dönmesine izin vermemeli" dedi.

Meclis, Irak'ın çıkarlarının gerektirdiğini yapmalı

Büyük Taklid Merci'i, ülkede liderlik değişikliği gerektiğine işaret ederek milletvekillerine hükümete verdikleri desteği gözden geçirmeleri çağrısı da yaptı.Hükümetin son iki ayın olaylarıyla başa çıkma becerisinde görünmediğini dile getiren Sistani, "Görevdeki hükümeti ortaya çıkaran meclis, tercihlerini yeniden değerlendirmeli ve Irak'ın çıkarlarının gerektirdiğini yapmalı" diyerek şöyle devam etti:

Güvenlik güçlerine katliam suçlaması

32 yaşındaki Nasiriyeli avukat Hüseyin, protestoların düzenlendiği alanda olduğunu belirterek 'kan gölü' diye nitelediği durumdan güvenlik güçlerini sorumlu tuttu.Katar kanalı Al Jazeera'ya konuşan Hüseyin "Son dört günde yolları ve köprüleri kapatmıştık. Güvenlik güçleri köprüleri açabilmek için bizim üzerimize yürüdü. Ateş açmaları ortalığın kan gölüne dönmesine yol açtı" diyerek şöyle devam etti:

Bize karşı şiddet kullanmalarını haklı gösteremez

"Nasiriye'de olan bitenler inanılmaz. Hiçbir şey bize karşı şiddet kullanmalarını haklı gösteremez. Biz halkız, son derece öfkeliyiz. Kanımız kaynıyor. Kardeşlerimiz haksızca öldürüldü.""Ama güç kullanımıyla bizi korkutamazlar. İçimizden çok daha fazlası sokaklara çıktı, ya öldürülenler için adalet talep etmek ya da köprüleri kontrolümüz altında tutmak için."

Herkes ya kardeşini ya dostunu kaybetti

30 yaşındaki protestocu Halife de Nasiriye'deki protestocuların çoğunun ya bir kardeşini ya da bir dostını güvenlik güçlerinin şiddetine kurban verdiğini dile getirdi.

Irak ordusu güney bölgelerine sevk edildi

ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, Bağdat'taki merkezi hükümet yetkililerinin, protestoların sürekli tırmandığı güney bölgesine düzenin sağlanması için asker gönderdiğini duyurdu.