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CNN Türk'e resmen iftira attılar filtre haberinin görüntüleri ortaya çıktı

CNN Türk'ün termik santrallerine filtre takılmasıyla ilgili görüntülü haberi, kesilerek "CNN Türk filtrelerin fabrikalara maliyetini haber yaptı" diye sosyal medyaya servis edildi. Dezenformasyonla ilgili CNN Türk, olayın aslını görüntüler eşliğinde anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen gün 6 ay içinde termik santrallerin filtre takmak zorunda olduğunu açıkladı. CNN Türk, filtrelerle ilgili tartışmaları dün ekranlara taşıdı. 

Santral işletmecilerinin argümanlarını yazan ve bunların filtre takılmaması gerekçesi olamayacağını belirten CNN Türk'ün grafikli yayını, art niyetli çevreler haberi kesip montajlandı.

Filtreler gelmeli kısmı kesilmiş

Santral işletmecilerinin gerekçelerinin grafikle gösterimi alınarak hemen arkasından sunucunun, "maksimum altı ay içinde filtreler gelmeli ki, bu kadar çevre farkındalığının olduğu bir Türkiye'de yakışmıyor" açıklaması kesilerek sosyal medyaya servis edildi.

"İnsan sağlığını değil patronların cebini düşünüyor" diye haksız bir ithama maruz kalan kanal, algı operasyonuna maruz kaldı.

Eleştiriler üzerine CNN Türk'ten Beste Uyanık, dünkü 11.30 ve 17.30'daki yayınların nasıl gerçekleştiğini ayrıntılarıyla anlattı.

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