İBB burs ödemesi ne kadar ilk ödeme tarihi ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine ödeyeceği İBB burs sonuçları açıklandı. 30 bin öğrenciye 3 bin 200'er lira vereceğini duyuran İBB sonuçları duyurdu. Peki İBB burs ödemesi hangi ayda yapılacak, ilk ödeme ne zaman?

İBB burs sonuçları açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği İBB sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İBB sonuçları TC kimlik no, ve doğum yılı ile sorgulanacak. İBB bursu kazanan 30 bin öğrenciye 3 bin 200 lira ödenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine vereceği bursların başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçlar İBB'nin ilgili internet sayfasından öğreniliyor. Öğrenciler, karşılarına çıkan ekrana TC kimlik numaraları, doğum yılı ve güvenlik kodunu doldurarak başvuru sonuçlarını görebilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin 30 bin öğrenciye yılda 3 bin 200'er lira para vereceğini açıklamıştı.

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR: 18-24 Kasım 2019 tarihleri arasında 55.968 kadın ve 52.560 erkek olmak üzere toplam 108.528 kişinin başvuruda bulunduğu İBB burs sonuçları saat 22.00'da açıklandı. İBB burs başvuru sonuçları İBB'nin internet sitesindeki sonuç sayfası üzerinden öğrenilecek. Öğrenciler, karşılarına çıkan ekrandaki TC kimlik numaraları, doğum yılları ve güvenlik kodunu doldurarak, başvuru sonuçlarına erişecekler.

Değerlendirmesi olumsuz olan adaylar için yedek listeler aralık ayında açıklanacak.

İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK: Başkan İmamoğlu'nun yaptığı duyuruda, ilk ödemelerin aralık ayı içerisinde yapılacağı duyuruldu. Asil öğrenci listesinde yer alan ancak burs kazanmasına rağmen işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yerine yedek liste üzerinden eklemeler yapılacak.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ NASIL YAPILIYOR: Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.