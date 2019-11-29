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Arsenal'da Unai Emery dönemi sona erdi

Anadolu Ajansı

Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'de teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de İspanyol teknik direktör Unai Emery ile yollar ayrıldı.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Unai Emery ve teknik ekibinin görevine son verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol teknik adam, Arsenal ile 78 maçta 1,85'lik puan ortalaması yakalarken, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.



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İsveçli Freddie Ljungberg, Arsenal'in geçici teknik direktörü oldu.

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