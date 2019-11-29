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'Efsane Cuma' kuyruğu: 1500 TL'ye inen ayakkabı için geceden sıraya girdiler

'Efsane Cuma' indirimlerine start verildi. Teşkiviye'de bulunan spor mağazasında 2500 liradan 1500 liraya inen ayakkabıdan alabilmek için geceden sıraya giren vatandaşlar yağmur atında saatlerce bekledi.

Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı Black Friday 'Efsane Cuma'da özel olarak üretilen ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Geceden sıraya giren vatandaşların zaman zaman gerginlik yaşadığı görüldü. Sıra yüzünden tartışmaların yaşandığı mağaza önünde, ayakkabıyı almayı başaranlar ise alkışlar eşliğinde mağazadan ayrıldı.

"Bugüne özel olarak 1500 lira"

Sabahın erken saatlerinden itibaren beklediğini belirten bir öğrenci, "Sabah 07.00'den beri buradayız. Erken saatlerde kalkıp geldik. Dün geceden beri bekleyenler var. Adımızı yazdırıp sıraya girdik. Sıra gelirse inşallah alacağız. Özel üretim bir ayakkabı. Yaklaşık 600 tane geldi Türkiye'ye. Normalde vitrin fiyatı 2500 lira. Ancak bugüne özel olarak 1500 liraya satışa sunulacak" diye konuştu.

"Okulu astık bugün"

Ayakkabı alabilmek için okula gitmeyerek sıraya giren bir başka öğrenci ise," Ayakkabıyı alabilmek için sabah erkenden buraya geldik. Okulu astık bugün. Sıra gelirse alacağız ayakkabıyı" dedi.

"Akşam saat 23.00'den beri bekliyorum"

Mevcut ekonomik şartlara göre pahalı bir ayakkabı aldığını kaydeden bir vatandaş ise,"Dün akşam saat 23.00'den beri bekliyorum. Asgari ücretin 2 bin lira olduğunu düşünürsek pahalı bir ayakkabı. 1500 liraya ayakkabı sahibi olduk. Zaman zaman sırada tartışmalar yaşandı. Ben hiç oralı olmadım" diye konuştu. 

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