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Abdulkadir Selvi'den Ali Babacan yazısı: Davutoğlu ve Erdoğan’ı üzmüş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'den istifa ettikten sonra ilk kez televizyon programında konuşan Ali Babacan'ın açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nu üzdüğünü aktardı.

Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin AK Parti'den ayrılmasını istemediğini ancak Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için 2013 yılından 2019’a kadar uğraştıklarını, başarılı olamayınca da istifa ettiğini söyledi.

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan’ın Babacan yayınından sonra ‘Bizi düşmanın taşı değil, içimizden atılan güller yaralamıştır’ " sözlerinin bunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"Erdoğan'ı üzmüş"

Konuyu köşesine taşıyan Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Babacan yayınından sonra ‘Bizi düşmanın taşı değil, içimizden atılan güller yaralamıştır’ demesi dikkat çekti. Anlaşılan o ki Babacan, Erdoğan’ı üzmüş” ifadesini kullandı.

"Babacan ile görüşme umudunu koruyormuş"

“Babacan’ın açıklamalarından sonra Davutoğlu’nun parti kurma çalışmalarını hızlandırdığı gözleniyor” diyen Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü: Babacan’ın ‘Ahmet Davutoğlu birlikte yürüme teklifinde bulundu. O daha önce kendisi partileşme sürecini başlatmıştı. Biz daha sonra başlattık. Bu durumda kadrolaşma süreci yürüyemeyeceği için olumlu bakmadık. Ben birleşmeyi zor görüyorum. Gerçekçi görmüyorum’ sözleri Davutoğlu’nu üzmüş. Hem de çok. Ama buna rağmen partinin kuruluşunu açıklamadan önce Babacan’la görüşme umudunu koruyormuş.

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