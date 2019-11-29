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15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da, formasını giydiği amatör futbol kulübünde antrenman yaptığı sırada kalp krizi geçiren Veysel Can Sevinç (15), hayatını kaybetti.

Nilüfer ilçesinde, lise öğrencisi amatör futbolcu Veysel Can Sevinç, dün sabah saatlerindeki antrenman için Minareli Çavuş Spor Tesisleri'ne gitti. Burada antrenman için hazırlıklarını yapan Sevinç, ısınma turu attığı esnada rahatsızlanarak yere yığıldı.

Hayata tutunamadı
Sevinç, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç futbol oyuncusu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülen Sevinç'in, ilk belirlemelere göre kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Futbol camiasını yasa boğdu
Acı haber Bursa'daki futbol camiasını yasa boğarken, Sevinç bugün toprağa verilecek.

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