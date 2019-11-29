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Fırında çıtır çıtır hamsi tarifi

Hamsinin tam mevsimi. Hamsi hem çıtır çıtır olsun hem de sağlıklı kalsın istiyorsanız sizin için şahane bir fırında hamsi tarifi hazırladık. Soğan, maydanoz ve pul biberle lezzetlendirilen hamsi tarifinin detayları şöyle...

Hamsi yapmanın tam zamanı. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir hamsi için size özel fırınta hamsi tarifi hazırladık. Fırında hamsi tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler listesinde şunlar var: 50 adet orta kılçığı alınmış hamsi
2 adet yemeklik doğranmış soğan, 1 demet ince kıyılmış maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber, tuz, karabiber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 100 gram rendelenmiş taze kaşar peyniri

Hazırlanışı

Maydanoz ve peynir hariç tüm malzeme pembeleşene kadar kavrulur. Sonra maydanoz ve peynir eklenerek harç hazırlanır. Fırın tepsisine yağlı kağıt serilerek 25 adet balık parlak yüzleri altta kalacak şekilde yan yana tepsiye dizilir. Balıkların üzerine hazırlanan harç pay edilir ve kalan 25 balık parlak yüzleri üste gelecek şekilde harcı konmuş balıkların üzerine kapatılır. 180 derece fırında balıkların üstü kızarana kadar pişirilir.

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