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Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a 'pompacı' tepkisi: Ağzını kapatsa iyi olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YİK üyesi Bülent Arınç'a "Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak" sözleriyle yüklendi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "KHK faciadır" çıkışı sonrası tartışmalara neden olan ve sonrasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a sert eleştiriler yöneltti.

"Arınç ağzını kapatsa iyi olacak"

Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü belirterek şu açıklamaları yaptı: Fakat zaman zaman bazı açıklamalar kafaları karıştırıyor. Bunlardan birisi de Bülent Arınç'ın sözleri.

Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor.

Arınç ağzını kapatsa iyi olacak, fazla konuşması kendisine zarar veriyor. Tartışmaya açıyor, mahşeri vicdan rahatsız oluyor. FETÖ'nün bütün uzantıları elbette temizlenecek ama biraz zaman alacak. Bu arada siyasi ayağı ihmal etmemek gerekiyor.

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