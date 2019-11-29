Diyanet açıkladı: Evrenosoğlu'nun cenazesine günah işledi diye imam göndermedik

Sahte peygamber İskender Evrenesoğlu'nun cenazesi tartışma yarattı. Diyanet yetkilileri, kendisini peygamber olarak adlandıran kişilerin 'büyük günah işlediklerini' belirterek bu nedenle İskender Evrenesoğlu'nun cenazesine imam göndermediklerini açıkladı.

ABD'de ölen 'sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu için Bursa'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun cenaze namazını kendi elemanlarının kıldırdığı ortaya çıktı.

"Son Peygamber Hz. Muhammed"

Diyanet yetkilileri son Peygamber’in Kuran’ı Kerim’de de belirtildiği gibi Hz. Muhammed olduğunu, kendisini daha sonra peygamber olarak adlandıran kişilerin büyük günah işlediklerini belirterek, bu nedenle cenazeye din görevlisi göndermediklerini açıkladı.

"Sahte peygamberlik şirke yakın büyük bir günahtır"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Coşkun, kendisini peygamber ilan edenlerin cenaze namazlarının kılınamayacağını belirterek, "Sahte peygamberlik şirke yakın büyük bir günahtır. Diyanet doğru yapmış" ifadelerini kullandı.