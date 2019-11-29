İstanbul'da servis aracı hareket halindeyken yandı!

İSTANBUL Esenler'de Atışaalanı sapağı mevkiinde bir servis aracı seyir halindeyken yandı.

Olay, sabah erken saatlerinde Esenler Atışalanı köprüsü altında gerçekleşti. Hikmet Baygün kontrolündeki boş servis aracı, köprünün altına geldiği esnada bir anda yanmaya başladı. Yangın kısa sürede aracın bütün bölümlerini sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi. Aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yangının araçta bir anda başladığını belirten servis sürücüsü Hikmet Baygün, "Seyir halinde yangın çıktı. Önden bir alev çıktı hemen kenara çektik. O esnada araçta kimse yoktu. Sadece arkadaşım ve ben vardık" dedi.