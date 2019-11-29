Ali Babacan ekrana çıktı Ahmet Hakan artılarını eksilerini yazdı

Ali Babacan'ın Habertürk ekranlarındaki performansını 7 başlıkta değerlendiren Ahmet Hakan, “İşler ta 2011’den itibaren bozuldu” iddiasına "yetkili bir arkadaştı" hatırlatmasında bulundu.

Yeni partiyi yakında açıklaması beklenen Ali Babacan'ın Habertürk ekranlarındaki açıklamaları konuşulmaya devam ediyor. “Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Neredeyse ülkenin karanlık tünele girdiğini gördük" diyen Babacan'ın sözleri tartışma konusu oldu.

O dönemde hükümetin en önemli koltuğunda oturan Babacan'ın bu açıklamaları köşe yazarlarının gündeminde. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Babacan'ın konuşmasına dair izlenimlerini bugünkü köşe yazısında 7 madde halinde sıraladı.

1) VASATIN BİR TIK ÜSTÜ

Bir süre önce yaptığı çıkışla ilgili olarak şöyle yazmıştım: “Mıy mıy da mıy mıy /Mıy mıy da mıy mıy...” Bu sefer daha iyiydi Ali Babacan... Gürül gürül akmıyordu ama hiç değilse vasatın bir tık üstündeydi.

2) ABDULLAH GÜL’ÜN HAYALETİ

Ali Babacan’ı dinlerken konsantrasyonumu bozan bir şey oldu... Şöyle bir şey: Sanki oralarda bir yerlerde Abdullah Gül’ün hayaleti dolaşıyormuş gibi geldi bana. Atamadım üzerimden bu yanılsamayı!

3) İKİNCİ ADAMLIK VE LİDERLİK

İyi bir ikinci adam, lider olmaya kalkarsa... İki kayıp birden yaşanabilir. BİRİNCİ KAYIP: İyi bir ikinci adamdan mahrum kalınır. İKİNCİ KAYIP: Kötü bir lider ortaya çıkabilir.

4) YETKİLİ BİR ARKADAŞTI

Bir sorunu var Babacan’ın... Hem 2011’den beri önemli makamları işgal etti... Hem de “İşler ta 2011’den itibaren bozuldu” diyor. Bu halledilmesi gereken bir sorun. Artık nasıl halledecekse!

5) DEMODE KADROCULUK

Trump, Putin, Erdoğan... Memnun ol ya da olma... Dünya, artık güçlü liderler dünyası... Avrupa böyle liderler çıkaramadığı için bocalıyor. Böyle bir ortamda “kadro hareketi” başlatmak, bana biraz demode bir çaba gibi geldi.

6) ÖZGÜRLÜK, HUKUK

Demokrasi, özgürlük, hukuk... Vurgusu bunlaraydı. İyi ama Kemal Bey’in de vurgusu bunlara, Meral Hanım’ın da... Bunları vurgulayan muhalefet partilerine bir yenisi daha mı eklenecek? Temaları değiştirmese bile farklı bir açı yakalaması şart Babacan’ın.

7) AKILLICA BİR TAKTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrudan hedef almadı Ali Babacan... Erdoğan eleştirisi yapmadı. Öyle anlaşılıyor ki... Erdoğan’la karşı karşıya gelmemek için çabalayacak. İyi taktik. Kesin Abdullah Gül, “Böyle yap” demiştir.