Eski CHP'li başkan ormanlık alanda ölü bulundu sebebi siyanür

Antalya'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. (30), aracının yanında ölü bulundu. Arkadaşlarına intihar edeceğine dair mesaj gönderen Eren D.'nin aracının camına siyanürle intihar ettiğine ilişkin not astığı kaydedildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, takı tamiratı yapan CHP'nin eski Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Doğan (30),aracıyla Korkuteli yolu Düzlerçamı mevkisinde bulunan ormanlık alana geldi.

İddiaya göre, Eren Doğan arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceği yönünde mesajlar attı. Arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ne olmuştu?

İntihar vakalarıyla birlikte siyanür Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulanlar arasına girmişti. İlk olarak ekonomik zorluk çektiği iddia edilen 4 kardeş, İstanbul Fatih'te intihar etmişti. Bu olayın ardından 11 Kasım'da Antalya'da Selim Şimşek, internetten aldığı siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirlemiş, ardından intihar etmişti. İntihar notunda Şimşek 9 aydır çalışmadığını ve maddi zorluklar çektiklerini söylemişti. Bu olaydan 4 gün sonra iş adamı Bahattin Delen, İstanbul Bakırköy'deki evinde, eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen'i siyanürle zehirledikten sonra intihar etmişti.