Victor Ruiz'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş’ın İspanyol stoperi Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı. Konyaspor maçında sakatlanan Ruiz’in, tedavi sürecinin 1 ayı geçeceği öğrenildi.

Konyaspor deplasmanında oynanan karşılaşmada sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Victor Ruiz’in çekilen MR’ında sağ ayak iç yan bağlarında zorlanma tespit edilirken bu futbolcunun 15 gün sonra sahalara döneceği iddia edilmişti. Ancak Ruiz’in ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.

1 ay yok

Yaşadığı sakatlığın, ayak bileğinde olması nedeniyle iyileşme süreci sarkacak olan Ruiz’in 1 aydan uzun bir tedavi sürecinin olacağı ve ilk yarıyı kapattığı bildirildi.