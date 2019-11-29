HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala
ADV Zen Diamond Fırsatını Yakala

Victor Ruiz'den Beşiktaş'a kötü haber

ADV Şahane Cuma Geliyor

Beşiktaş’ın İspanyol stoperi Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı. Konyaspor maçında sakatlanan Ruiz’in, tedavi sürecinin 1 ayı geçeceği öğrenildi.

Konyaspor deplasmanında oynanan karşılaşmada sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Victor Ruiz’in çekilen MR’ında sağ ayak iç yan bağlarında zorlanma tespit edilirken bu futbolcunun 15 gün sonra sahalara döneceği iddia edilmişti. Ancak Ruiz’in ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.

1 ay yok
Yaşadığı sakatlığın, ayak bileğinde olması nedeniyle iyileşme süreci sarkacak olan Ruiz’in 1 aydan uzun bir tedavi sürecinin olacağı ve ilk yarıyı kapattığı bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı hastaneye kaldırıldı
Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 15 büyükelçi merkeze alındı 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Berhan Şimşek'e geceye damga vuran Ak Parti sorusu
İstanbul'daki su zammı talebi reddedildi
Almanya artık NATO'ya ABD kadar para yatıracak
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş 570 bin Euro kazandı
Rahmi Turan'dan tepki geldi! Bütün dertleri bize saldırı
İDO BUDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
Son iki yılda kundaklanan dördüncü aracı oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 5 takım son 32 turuna bilet aldı
Hamamda tecavüz sahnesi tutmadı Kanal D fişini çekiyor mu?
Yorumlar