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Son iki yılda kundaklanan dördüncü aracı oldu

Kartal'da Ünal Demirhan'a ait otomobiL kundaklandı. Yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili polise ifade veren Demirhan, otomobilini eski sevgilisinin yaktığını iddia etti.

Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta Ünal D'ye ait 34 NK 5465 plakalı otomobilin yandığını görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Şüphelilerin bir araçla geldiği, otomobili yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Ünal D'nin, son 2 yılda kundaklanan dördüncü aracı olduğu öğrenildi.

Eski sevgilisi kundaklattı iddiası

Demirhan, polise verdiği ifadesinde, otomobilini, eski sevgilisinin kundakladığını ileri sürdü. Polis olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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