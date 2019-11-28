Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki

İBB Meclisi'nin suya yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin oylarıyla reddedildi. Meclis sonrası açıklama yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin su zammı teklifini eleştirerek "Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı devam meclisinde suya yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin red oyu ile iptal edildi. Böylece, 2020 yılı mayıs ayına kadar eski tarifenin uygulanmasına karar vermiş oldu.

"Biz 6 ay önce su indirimi müjdesini verdik"

Meclis sonrası basın açıklamasında bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten CHP'li grup ve ilgili kurum tarafından İstanbullulara yaklaşık yüzde 80 oranında vuran su zammı teklifi geldi. Bu teklif çerçevesinde AK Parti grubu olarak zaten geçtiğimiz günlerdeki mecliste İSKİ gündeminin içerisinde var olduğunu bildiğinizden dolayı yaptığımız çalışmalar çerçevesinde sonuçları belirledik. Biz bundan 6 ay önce aynı mecliste İstanbullulara su indirimi müjdesi verdik. Özellikle şuanda İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten Başkan seçim kampanyası boyunca ve seçim süresince İstanbul sokaklarında dolaşarak aslında İSKİ'ye de iftira atarak bütün İstanbullulara şunu söylemişti: İstanbullular İSKİ tarafından çok yüksek bedelle su satışıyla muhatap oluyor demişti" şeklinde konuştu.

"Su zammına hayır diyerek geçit vermedik"

Su zammını reddettiklerini belirten Göksu, "Önümüze bir teklif geldi. Yüzde 20 ile 80 oranla değişen farklı bir zam teklifi geldi. Biz AK Parti grubu olarak bu zammı hiçbir kategori de ve kademe de kabul etmeyerek gelen bütün zammı reddettik. İstanbullulara hayırlı olsun. Bugünden itibaren rahat bir şekilde çeşmeden akan suları içebilirler. Çünkü artık zam gelmeyecek. İstanbullular bilsinler ki biz bu mecliste hiçbir zaman için İstanbulluların lehine ve faydasına olmayan bir karara geçit vermeyeceğiz. Teklif çerçevesinde bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme çerçevesinde İSKİ'nin ve İstanbul'un gerçeklerini dikkate alarak İSKİ'nin ve Büyükşehir Belediyesinin getirmiş olduğu teklifin doğru bir teklif olmadığını, İstanbul halkının menfaatine olmadığını ayrıca İstanbul halkının aklıyla alay edercesine seçimde indirim kampanyası, seçimden sonra zam kampanyası gibi gerçekten İstanbul halkını kandıran bir pozisyondaki bir orana ya da bir teklife AK Parti grubu olarak hayır dedik ve geçit vermedik" diye konuştu.

"Siz İstanbulluları kandırdınız mı?"

Göksu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Dünyanın en pahalı suyunun İstanbullular tarafından kullanıldığını, bunun içinde en önemli seçim vaatlerinden bir tanesinin suya indirim yapmak olduğunu söylediğinize sadece ben değil, bütün dünya şahittir. Bundan 6 ay önce bu çerçevede bu meclis salonuna gelip, su indirimiyle ilgili o güzel lafları söyleyenlerin, bugün yüzde 20 ile yüzde 80 oranında çok değişik dalgalı bir şekilde İstanbullulara zam teklifi yapmış olması tek bir keliyle izah edilebilir: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?