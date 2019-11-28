Sahte dişçi bir kişinin ölümüne neden oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde sahte dişçinin neden oldu apse nedeniyle rahatsızlanan 39 yaşındaki Durmuş Ay hayatını kaybetti. Seyyar dişçi olarak tanınan Hüseyin Arslan yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşıp, yaşamını yitiren Durmuş Ay’a (39) operasyonu yaptığı iddia edilen ’seyyar dişçi’ olarak tanınan sahte dişçi Hüseyin Arslan yakalandı. Savcılıktaki ifadesinde Durmuş Ay’ın yalnızca 1 dişini çektiğini söyleyen Arslan, ’taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan mahkemece tutuklandı.

Serik’e bağlı Merkez Mahallesi’nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay’ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi’nde müdahalesi yapılan Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından da kalp masajı yapıldı. Durmuş Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yakalanıp, tutuklandı

Durmuş Ay’ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, Ay’ın apseli olan 5 dişinin ’seyyar dişçi’ olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri Arslan’ın yerini tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla Hüseyin Arslan gözaltına alındı.

Arslan, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesinde,babası Nahsen Arslan’ın geçmişten bu yana diş çekimi işleri ile uğraştığını ve bu işi babasından öğrendiğini ve bu işi yaptığını söyledi. Durmuş Ay’ın kendisini telefon ile aradığını ve çalıştığı iş yerine gittiğini, diş çekmekte kullanılan babasından kalma diş çekme kerpeteni ve eczaneden aldığı lokal sprey uyuşturucuyu yanında götürdüğünü, spreyi sıktıktan sonra 5 dakika beklediğini, daha sonra getirdiği kerpeten ile sadece sol alt azı dişini diş sallandığı için çok uğraşmadan çektiğini beyan etti. Diş çekim işleminden sonra ağzından kan gelince tuzlu su ile gargara yaptırdığını, kan durduktan sonra da kendisine hastaneye giderek ağrı kesici ve antibiyotik almasını söylediğini, diş çektiği sırada sadece ikisinin olduğunu başka kimsenin olmadığını açıklayarak oradan ayrıldığını belirtti.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Arslan, ’taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

Polis, Hüseyin Arslan’ın adliyeye getirilişi sırasında, basın mensuplarının görüntü almaması için özel araçla adliye binasının bodrum katından giriş yaptı ve şüpheli de buradan binaya alındı.