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Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki! Küstah sözlerine en güzel cevabı verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'nun Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı yeni skandal açıklamaya yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macron'un sözlerine şu şekilde yanıt verdi;

Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz, liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz. Merkel'in söylediği gibi Türkiye bir NATO müttefikidir, müttefikin yanında dursun. 

Macron ne demişti ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem DEAŞ karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri hareket yapıp hem de birlik ve destek beklenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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