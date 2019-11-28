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Van'da dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Van'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü mobil dilenci ekiplerinin dilencilere yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ilçede denetim yapan ekipler, Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi'nde iki kadın dilenciyi yakaladı.

Dilencilerden G.B'nin üst aramasında 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı, yakın zamanda bankalardan yapılan havale işlemlerine dair dekontlar, araba anahtarı, TOKİ konutlarına ait ev devir evrakı ile bazı ziynet eşyaları çıktı.

Paraların kızına ait olduğunu ileri süren G.B, aldığı engelli maaşıyla geçimini sağladığını söyledi.

Dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

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