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4 isim Ersun Yanal'a isyan bayrağını açtı

Fenerbahçe’de sadece Tolgay Arslan değil yedek kulübesine hapsolan Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç ile Miha Zajc da forma adaleti konusunda isyan bayrağını açtı.

Fenerbahçe’de eksiklere rağmen forma şansı bulamayan Tolgay Arslan mutsuz. Bu sezon yedek kulübesine hapsolan Tolgay sakatlığı geçtikten sonra kadroda yer aldığı 10 maçın sadece 3’ünde süre aldı, sonradan oyuna girdiği 3 maçta sadece 5 dakika oynadı.

Aralarına kara kedi girdi
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek bu konudaki rahatsızlığını dile getiren tecrübeli futbolcu, fiziksel açıdan bir eksikliğinin olmadığını, antrenmanlarda da çok iyi çalıştığını belirterek neden oynamadığını sordu. Teknik heyetin adeta unuttuğu Tolgay’ın düzenli oynamadığı için Ersun Yanal ile arasının da bozuk olduğu gelen haberler arasında.

Kulübeye mahkum oldu
Geçen sezon ısrarla Tolgay Arslan’ın transfer edilmesini isteyen Ersun Yanal bu sezon tecrübeli futbolcuyu adeta sildi. Sarı-lacivertli ekibe 3.2 milyon Euro’ya mal olan Tolgay bu sezon adeta formayı unuttu. Tecrübeli futbolcu geçen sezon ve bu sezon ligde ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Tolgay Arslan’ın ligde isabetli şutu dahi bulunmuyor. Tolgay, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise bu sezon 90 dakika sahada kaldı ve sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

3 isim daha isyan bayrağını açtı
Fenerbahçe’de sadece Tolgay Arslan değil yedek kulübesine hapsolan Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç ile Miha Zajc da forma adaleti konusunda isyan bayrağını açtı. Sakat ve cezalı oyuncuların olduğu dönemde dahi teknik heyet tarafından düşünülmeyen 4 futbolcu teknik heyetin forma adaleti konusunda eşit davranmadığını, kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor. 4 futbolcu teknik heyetin formsuz olsa dahi bazı oyuncuları sürekli oynattığını, ancak kendilerine şans vermediğini dile getirdi. Yedek futbolcuların teknik heyete olan güven duygusunun sarsılmaya başladığı öğrenildi. Fiziksel olarak yetersiz oldukları gerekçesiyle oynatılmadığı öğrenilen Miha Zajc ile Ferdi Kadıoğlu fiziksel yetersizlik gerekçesini kabul etmiyor ve fizik olarak takım arkadaşlarından bir eksiklerinin olmadığını vurguluyor.

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