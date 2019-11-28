316 astsubay 'FETÖ irtibatı' gerekçesiyle meslekten çıkarıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 yıl önce göreve başlayan 316 astsubay için 'FETÖ irtibatı' gerekçesiyle meslekten çıkarma kararı aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın imzasını, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın olurunu taşıyan karar 20 Kasım'da alındı.

316 astsubayın kurumla ilişkisi kesildi

Karar gereği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak çeşitli bölgelerde görev yapan 316 astsubayın, 'FETÖ' ile irtibatı gerekçe gösterilerek kurumla ilişkisi kesildi.

Listede ismi bulunup kararın tebliğ edildiği isimler yargı yoluna gitti.

"Anayasal hukuk devleti ilkesine aykırı"

316 askerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’yla ilişiğinin kesilmesini avukat Mehmet Erkan Akkuş şöyle yorumladı: Genel borçlar hukuku prensibine göre her kişi kendi kusurundan sorumludur. Herhangi bir delil olmadan toplu ayırma işlemi tesis edilmesi anayasal hukuk devleti ilkesine de aykırı. Milli Savunma Bakanlığı’na karşı, kararın iptali talebiyle dava açan M. S.’nin dava dilekçesinde, verilen kararın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu savunuldu.

"Raporlar birbiri ile örtüşüyor"

Ankara İdare Mahkemesi’nde açılan davada M.S.’nin kurumla ilişkisinin kesilmesine, sağlık raporu aldığı 2015’te ‘FETÖ’nün etkin olduğu yönünde gerekçe gösterildiği ifade edildi. Anılan gerekçenin doğru olmadığı savunularak “Müvekkilin 2015, 2016, 2018 ve 2019’da aldığı raporlar birbiri ile örtüşüyor. Dolayısıyla sunulan gerekçenin somut dayanağı yok” dendi. Ayrıca M.S. ile ilgili herhangi bir soruşturmanın olmadığı, ‘FETÖ’ ile ilişkili herhangi bir dernek veya vakfa üyeliğinin bulunmadığı vurgulandı.