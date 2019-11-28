'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun cenazesinde tuhaf olaylar
Kamuoyunda 'Sahte peygamber' olarak bilinen İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'daki cenaze törenine katılan bazı vatandaşlardan titreme nöbetleri geçirmesi şaşkınlık yarattı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi.
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Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde vatandaşların titrediği görüntüler dikkat çekti.
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Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.
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2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı.
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