Spiritüel bir roman: Aşkın Yolculuğu

Tutku dolu bir roman olan Aşkın Yolculuğu, aşk uğruna kendini dönüştürmeyi göze alanlar için ellerinden düşüremeyecekleri bir kitap.

Nereye gidersen git, adımladığın senin hikayendir!Aşkın, aşk olduğunu nasıl anlar insan? Onun peşine düştüğünde, nereden başlar yolculuğun ve nereye gider?

Yazar Asena Sevinç’in ikinci romanı Aşkın Yolculuğu, bir astrofotoğrafçı olan Mihman’ın fotoğraf çekmek için gittiği Sahra Çölü’nde, bir Bedevi çadırında çalışan Sahra’ya aşık olmasıyla başlar. Ancak aşk, sanılanın aksine işin kolay kısmıdır ve zor olan yine kavuşmaktır!

Mihman’ı İstanbul’dan Marakeş’e oradan da Siena sokaklarına uzanan bir maceraya sürükleyen onu bir kez daha görme arzusu, Mihman için kendi ruhsal kapılarını aralamayı, içindeki dipsiz kuyuları cesurca arşınlamayı ve sonunda kendi hikayesini temize çekmeyi de beraberinde getirecektir.

Özel bir şifa tekniği olan Teta Healing’e ait unsurlar taşıyan ve Mihman’ın aşk yolculuğu üzerinden okurun da kendisini şifalandırmasına olanak sağlayan kitap, aynı zamanda okurlarına bilinçaltı pratikleri yaptırarak spiritüel açılımlar yaşatıyor.

Aşkın Yolculuğu ile inanç ve davranışlarınızı bir kez daha gözden geçirecek, mental ve ruhsal alışkanlıklarınızı sorgulayacak ve bunların hayatınızda yarattıkları gerçekliklerin farkına vararak bilinçaltınızdaki karanlık odaların ışıklarını yakacaksınız.

Tutku dolu bir roman olan Aşkın Yolculuğu, aşk uğruna kendini dönüştürmeyi göze alanlar için ellerinden düşüremeyecekleri bir kitap.

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