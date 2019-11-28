IKBY Başbakanı Mesrur Barzani Ankara’da

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya resmi bir ziyaret düzenliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Ankara’ya ulaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Barzani, saat 17:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanacak.