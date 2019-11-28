HABER /  DÜNYA
ADV Tüm indirimlere Ek %35 İndirim
ADV Şahane Cuma Geliyor

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani Ankara’da

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya resmi bir ziyaret düzenliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Ankara’ya ulaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Barzani, saat 17:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun cenazesine damga vuran görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da polisin ikna ettiği 2 PKK'lı ailelerine teslim edildi
Alkol kullanmadığını mahkemede ispatladı ehliyetini geri aldı
Fenerbahçe'de 75 milyon lira çöpe gitti
Türkiye'nin ilk balık pastırmasını üretti! Yiyenler hayran kalıyor kilosu 350 TL
Murat Kurum'dan tartışma yaratan 'termik santral filtreleri' ile ilgili açıklama
Sokak ortasında eşine yaptıklarına herkes kayıtsız kaldı!
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 3-4 hafta yok
Af ne zaman çıkacak son haberler mahkumlara 4 yıl şartı
Mehmet Metiner Star Gazetesi'nde yazmayı bıraktığını duyurdu
Mercedes-Benz Kamyon Fabrikası'nda iş imkanı sağlayan meslek lisesi
2019 yılbaşı hangi gün 2020 1 Ocak tatil mi oldu?
2020 yılında AGİ kaç para olacak maaşa dahil mi?
Yorumlar