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Van'da polisin ikna ettiği 2 PKK'lı ailelerine teslim edildi

VAN'da, polisin yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK üyesi 2 kişi, teslim olmaya ikna edilerek, aileleriyle buluşturuldu. 

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme ve ikna çalışmaları kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü'nce çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2 terör örgütü mensubu, polisin ikna çalışmaları sonucu ailelerine teslim edildi. Van'a getirilen 2 örgüt mensubu, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde aileleriyle buluşturuldu.

5 senedir her gün gün ağlıyordum

Gözyaşlarıyla evlatlarına sarılan aileler, çocuklarının gittiği günden bu yana hep ağladıklarını söyledi. Oğluna kavuşan aile bireylerinden biri, "Ana babalar olarak biz bugün güldük. Evimizde düğün var, şenlik var. 5 senedir her gün gün ağlıyordum. Çok mutluyum. İnşallan benim gibi ne kadar anneler var onlar da mutlu olurlar. Onların da çocukları dönüp, gelirler, ailelerine kavuşurlar. Onların da gözyaşları dinsin artık" diye konuştu.

Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevlilerimizce, Soreş Kod adlı (A.K.) isimli örgüt mensubuyla Facebook adlı sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden irtibat kurulmuş, yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim olmaya ikna edilmiş, yanında bulunan Dijuwar Kod adlı (M.K.) isimli örgüt mensubunun da ikna edilmesiyle 26 Kasım 2019 günü Şırnak İli Habur Sınır Kapısı'nda görevlilerimize teçhizatsız olarak teslim olmuşlardır. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

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