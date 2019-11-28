Mehmet Metiner Star Gazetesi'nde yazmayı bıraktığını duyurdu

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mehmet Metiner Star gazetesi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Metiner ayrılık açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Metiner, "Gazetemle herhangi bir kavgam yok. Star’da yazmayacağım. Güncel siyasete ilişkin yazılarımı Twitter'dan paylaşacağım" dedi.

Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü yazım: ADAM DEĞİLSİNİZ! (Bundan sonra yazılarımı güncel gelişmelere bağlı olarak twitter üzerinden paylaşacağım. Tüm dostların bilgisine…)" dedi.

İşte Metiner'in o paylaşımı;