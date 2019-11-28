Fenerbahçe'de 75 milyon lira çöpe gitti

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yedek kulübesine hapsettiği oyunculara verilen maaşlar dudak uçuklatırken taraftar bu durumdan hocayı ve Comolli'yi sorumlu tutuyor.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bulunduğu her platformda sarı-lacivertli kulübün borç batağında olduğunu ifade ederken Ersun Yanal'ın kulübeye hapsettiği oyunculara verilen paralar dudak uçuklatıyor.

Takvim'in aktardığı habere göre; Sarı-Lacivertliler'de parasını tıkır tıkır alan Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç, Rami, Zajc, Alper, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan şu ana kadar hiçbir katkı veremedi. Bu isimlerin bazılarının üstünü Ersun Yanal çizdi, bazıları ise yatışa geçti. Paralar ise yine çöpe gitti.

75 milyon lira

Bu 7 ismin maaş yükü tam tamına 10.7 milyon Euro (67 milyon lira) oldu. Sezon başı Yanal'ın kararıyla lig kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici ile birlikte rakam 12 milyon Euro'ya (75 milyon liraya) çıkıyor. Taraftarlar bu tablodan Yanal'la birlikte Comolli'yi de sorumlu tutuyor.





Mehmet Ekici tam bir fiyasko oldu

2017 yılında Feenrbahçe'ye gelen ve şu ana kadar 32 milyon lira maaş ödenen Mehmet Ekici sadece 5 gol atabildi. Sürpriz bir şekilde Ersun Yanal'ın kararıyla lig kadrosuna ismi yazılmayan Mehmet Ekici tam bir transfer fiyaskosu oldu. 2017 yılında olaylı bir şekilde Trabzonspor'dan gelen yıldız futbolcuya şu ana kadar 32 milyon lira maaş ödendi. Ancak Ekici buna karşın 5 gol atabildi. 1 golün maliyeti 6.4 milyon liraya geldi.





Rami sadece 45 dakika sahada kaldı

Süper Lig'in 3. haftasında transfer edilen Rami sadece 1 kez 11'de oynadı. Bu maçta da 45 dakika sahada kaldı.