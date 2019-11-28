Murat Kurum'dan tartışma yaratan 'termik santral filtreleri' ile ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Termik santrallerin filtre takması konunda açıklamalarda bulundu. Kurum 'Termik santrallerin filtrelerinin 6 ay içinde yapması lazım. Başlamazsa, 6'ncı aya müteakip ceza kesilir' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum tartışma yaratan konu ile alakalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: