Murat Kurum'dan tartışma yaratan 'termik santral filtreleri' ile ilgili açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Termik santrallerin filtre takması konunda açıklamalarda bulundu. Kurum 'Termik santrallerin filtrelerinin 6 ay içinde yapması lazım. Başlamazsa, 6'ncı aya müteakip ceza kesilir' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum tartışma yaratan konu ile alakalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Termik santrallerin filtrelerinin 6 ay içinde yapması lazım. Başlamazsa, 6'ncı aya müteakip ceza kesilir veya proje vermemiş tedbir sağlamamış ise biz de gider filtrelenmeye ilişkin adımı atarız. Yükleniciden bedelini alırız diyoruz, biz kendi bütçemizden yaparız demiyoruz."