HABER /  FENERBAHÇE
ADV Tüm indirimlere Ek %35 İndirim
ADV Şahane Cuma Geliyor

Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı

Süper Lig’de bu sezona etkili başlayan ancak savunmada sorunlar yaşayan Fenerbahçe, toplamda 1523 defansif aksiyonla 18. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 12 haftada savunma sıkıntısı yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon 12 karşılaşmada kalesinde 12 gol görürken defansif aksiyonlarda ise ligin son sırasında yer aldı. Fenerbahçe, oynadığı müsabakalarda 401 kez araya girme ve 317 kez kendi sahasında yapılan top kaybı ile bu alanlarda en altta bulunurken, 1059 başarılı defansif aksiyon ile de 17. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’de defansif verilerin yanı sıra birebir performanslarda da etkisiz durumda. Kanarya, 404 kez hava topu müdahalesi ile 16., 718 kez defanstaki iki mücadele kazanmasıyla da Süper Lig takımları arasında 14. sırada yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Turhan önemli gelişmeyi açıkladı! Ve Kanal İstanbul hayata geçiyor
Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte en çok istediği iki isim
Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir'de alevilere yağılan çirkin davranışa sert tepki
Mersin'de kaza değil katliam: TIR emniyet şeridine daldı 3 ölü 1 yaralı
Sincar'daki en üst düzey kadın terörist Beraat Afşin MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! 80 milyon lira
ÖNCEKİ HABERLER
Emlak Vergisi'nin ikinci taksiti son ödeme tarihi ne zaman?
Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir ne iş yapıyor?
Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! Trabzon'la Beşiktaş ülke puanı için saldırın
2020 yılında AGİ kaç para olacak maaşa dahil mi?
Ali Babacan kimdir aslen nereli Kürt mü?
Bakan Albayrak'tan KYK borcu olanlara müjde! Borçlarla ilgili çalışma yapıyoruz
Yorumlar