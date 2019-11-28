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Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir'de alevilere yağılan çirkin davranışa sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iade edilmesiyle ilgili olarak "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de düzenlenen “Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum” konulu çalıştaya katılarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı ve İzmir'de alevilere yönelik yapılan çirkin harekete sert tepki gösterdi.

Soylu şunları söyledi:

İzmir'de bir alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi

O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek.

"370 bin Suriyeli ülkelerine geri döndü"

"Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında.

"Aralık başında ülkelerine gönderiyoruz"

11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz."

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