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Anthony Davis'ten yuhalamalara 41 sayılık yanıt

NBA'de Los Angeles Lakers uzun süre geride oynadığı maçta New Orleans Pelicans'ı 114-110 yenerken Anthony Davis eski takımına karşı 41 sayı üretti.

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 114-110 mağlup etti ve Konferans liderliğini sürdürdü. Üst üste 9. galibiyetini elde eden Lakers'ta Anthony Davis eski takımına karşı 41 sayı, 9 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı.

Rekor kırdı
Maç boyunca rakip tribünlerin tepkisine maruz kalan All-Star oyuncu, NBA tarihinde eski takımına karşı ilk maçta en fazla skor üreten isim olarak rekor kırdı.

LeBron 33 bini buldu
Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan LeBron James, maçı 29 sayı, 11 asist, 5 ribaund, 2 top çalma ile tamamladı. LeBron bu performansıyla NBA tarihinde 33.000 sayı barajını geçen 4. oyuncu olmayı başardı. (1-Kareem AbdulJabbar 38.387, 2-Karl Malone 36.928, 3-Kobe Bryant 33.643) New Orleans Pelicans'ta Jrue Holiday 29 sayı, Brandon Ingram 23 sayı üretti.

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