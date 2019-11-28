Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri

Galatasaray, Milan'da forma şansı bulamadığı için ayrılma kararı alan İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'i transfer etmek istiyor.

Avrupa şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da ara transferde öncelik sol beke verildi. Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra performansı vasatı aşamayan Yuto Nagatomo ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için düğmeye basıldı.

İlk görüşme maç sabahı yapıldı

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın Club Brugge ile maç yaptığı günün sabahında Türk Telekom Stadı'nda ilk transfer görüşmesi gerçekleşti. İstanbul'a gelen Ricardo Rodriguez'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu.

Kiralık formülü

Milan'da bu sezon yedek kalan Rodriguez'in Galatasaray'a transferi için pazarlıklar başladı. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.

Milan da sıcak bakıyor

2017 yazında 15 milyon Euro'ya Milan'a gelen ve 2021'e kadar sözleşmesi olan Ricardo Rodriguez, İtalyan devinde 73 maçta 1 gol-9 asistlik performans sergiledi. Bu sezon formasını Fransız yıldız Theo Hernandez'e kaptıran 27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli sol bek, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Milan'ın da zorunlu opsiyon şartıyla transfere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında.