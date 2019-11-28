HABER /  GALATASARAY
ADV Tüm indirimlere Ek %35 İndirim
ADV Şahane Cuma Geliyor

Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri

Galatasaray, Milan'da forma şansı bulamadığı için ayrılma kararı alan İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez'i transfer etmek istiyor.

Avrupa şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da ara transferde öncelik sol beke verildi. Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra performansı vasatı aşamayan Yuto Nagatomo ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için düğmeye basıldı. 

İlk görüşme maç sabahı yapıldı
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın Club Brugge ile maç yaptığı günün sabahında Türk Telekom Stadı'nda ilk transfer görüşmesi gerçekleşti. İstanbul'a gelen Ricardo Rodriguez'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. 

Kiralık formülü
Milan'da bu sezon yedek kalan Rodriguez'in Galatasaray'a transferi için pazarlıklar başladı. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.

Milan da sıcak bakıyor
2017 yazında 15 milyon Euro'ya Milan'a gelen ve 2021'e kadar sözleşmesi olan Ricardo Rodriguez, İtalyan devinde 73 maçta 1 gol-9 asistlik performans sergiledi. Bu sezon formasını Fransız yıldız Theo Hernandez'e kaptıran 27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli sol bek, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Milan'ın da zorunlu opsiyon şartıyla transfere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Binlerce öğrenciye müjde! İBB burs başvuru sonuçları açıklandı
'Siyasi kriz' var diyen Kılıçdaroğlu'ndan 5 temel çağrı
AK Parti'de Ali Babacan talimatı Abdulkadir Selvi duyurdu
Arda Turan Galatasaray'a boş mukaveleye imza atmaya hazır
Yargıtay'dan emsal karar! Üst düzey yönetici fazla mesai ücreti alamayacak
Akçakale ve Hakkari'den kahreden haber! Şehit ve yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Avcı: Beş maçla antrenörlüğümü sorgulayamazsınız
Zara indirimleri ne zaman 28 Kasım kaç gün sürecek?
Fatih Terim'in tükenişi! 12 maçta sıfır çekti
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor
Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye'nin yardımları hiçbir zaman unutulmayacak
Masterchef Rıfat Yurttaş kimdir kaç yaşında saçları protez mi?
Yorumlar