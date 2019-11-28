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'Siyasi kriz' var diyen Kılıçdaroğlu'ndan 5 temel çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yaşadığı krizin yalnızca ekonomik kriz olmadığını söyleyerek 'krizden çıkış için 5 temel çağrıda' bulundu.

CHP Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan broşürde Kılıçdaroğlu'nun krizden çıkış ve normalleşme için çağrıları sıralandı.

"Bugünkü tablo bir siyasi krizdir"

Türkiye genelinde dağıtılacak broşürde Kılıçdaroğlu kaleme aldığı değerlendirme yazısında; “Bugün yaşadığımız kriz, sadece bir ekonomik kriz değildir. Teşhisi doğru koyalım; bugünkü tablo bir siyasi krizdir. Hukuk devleti ilkelerinden ve demokrasiden vazgeçen tek adam rejimi Türkiye’yi felakete götürüyor” ifadesini kullandı. 

Beş temel çağrı

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve saygın olmasını sağlamak, cumhuriyeti eşit koşullarda demokrasiyle taçlandırmak için mevcut yönetime beş temel çağrıda bulunduğunu kaydederek, bunları şöyle sıraladı:

-Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı: Anayasaya göre 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır' ve 'Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder.' Bu nedenle cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir.

-Yargı bağımsız olmalı: Mahkemeler siyasi iktidarın güdümüne girerse o ülkede adalet olmaz. Devletin temeli adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Bir partinin genel başkanının hakim tayin ettiği bir ülkede adaletten, mahkemelerin bağımsızlığından söz edilemez.

-Yönetenler şeffaf olmalı: Sağlıklı işleyen demokrasilerde milletin parasını, vergisini harcayanlar, her kuruşun hesabını millete verirler. Oysa bugün ülkeyi yönetenler yapılan havaalanlarının, şehir hastanelerinin, otoyolların, köprülerin kaça yapıldığını milleten gizliyorlar.

-Fatura üretene çıkarılmamalı: Bir fatura ödenecekse o faturayı önce borç verip yüklü faizlerle havadan para kazanan rantiyeciler ödemeli.

-Döviz garantileri TL’ye çevrilmeli: Devlete döviz garantili iş yapanlar krizden hiç etkilenmeden aksine krizi fırsata çevirenlerdir. Dolar bazında verilen ihaleler TL’ye çevrilmeli.

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