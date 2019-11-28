HABER /  GÜNCEL
ADV Tüm indirimlere Ek %35 İndirim
ADV Şahane Cuma Geliyor

Akçakale ve Hakkari'den kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Ayrıca Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesinden gece saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Teröristler tarafından ateşlenen havan mermileri sınır hattında bulunan bir hudut karakoluna isabet etti. Saldırıda 2 asker şehit olurken 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Hain saldırıda şehit olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin

Misli ile karşılık verildi

Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi. PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına tutuldu. Obüs atışları Akçakale'den de duyuldu. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, tespit edilen teröristlere ait hedeflere yönelik obüs atışları aralıksız devam etti.

Şehit ve yaralıların isimleri belli oldu

PYD/PKK/YPG terör örgütü unsurları tarafından Suriye Ülkesinden  atılan havan saldırısı sonucunda Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin, Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin, Tankçı Uzm.Çvş. Hüseyin Çlik, Tankçı Uzm.Çvş. Halil İbrahim Yavuz yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesine getirildiği, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tankçı Uzm.Çvş. Şevket TEKİN, Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskinşehit olduğu, diğer askeri personelin hastanede tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı: 2 asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz." denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Hakan 'sen busun işte Rahmi Turan' dedi gazete küpürleri çok fena
Merih Demiral'dan asker selamı veren Dybala’ya destek
Dolar bir anda fırladı! 28 Kasım günü dolar/TL'de son durum
Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması! Herkes hesabını yapsın
AK Parti'den Alevilerle ilgili tepki çeken duvar yazısıyla ilgili açıklama
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a seslendi İstanbul'a en büyük ihanet olur
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Albayrak'tan KYK borcu olanlara müjde! Borçlarla ilgili çalışma yapıyoruz
Ucuza banyo yenileme ve tadilat önerileri
Yusuf'lu Zeki'li Lille Avrupa'ya havlu attı Messi rekor kırdı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler Kartal'da suçüstü yakalandı
Bursa İl Müftülüğü'nden sahte peygamberin cenazesiyle ilgili açıklama
MasterChef Türkiye'den elenen Suna paylaştı Demet Akalın Kıvanç'ı bombaladı
Yorumlar 2 yorum