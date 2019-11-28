Bakan Albayrak'tan KYK borcu olanlara müjde! Borçlarla ilgili çalışma yapıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milyonlarca öğrenin muzdarip olduğu KYK borçları ile ilgili açıklamada bulunarak "Kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz." dedi.

Milyonlarca öğrenci KYK borcundan muzdarip. Sıklıkla borçların silinmesi talebinde bulunularak gündeme getirilmeye çalışılsa da malesef bunun karşılığını şimdiye kadar pek göremediler.

Bugün Bakan Albayrak sonunda beklenen açıklamayı yaparak meseleye noktayı koydu. Albayrak, KYK borçları ile ilgili adım atılacağı mesajını verdi.

Albayrak'tan müjdeli bir haber de iktisadi idari bilimler fakültesi mezunlarına geldi. Bakan Albayrak, bu alandan mezun olan gençlerin gelir uzman yardımcılığı sınavı ile ilgili ihtiyaçlar kapsamında çalışma yaptıklarını ifade etti.