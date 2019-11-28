Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması! Herkes hesabını yapsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim taleplerinin yanlış olduğunu dile getirerek tarih verdi. Herkesin hazırlığını buna göre yapması gerektiğinin altını çizdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak erken seçimle ilgili "Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023’e göre yapsın." açıklamasını yaptı.

Biz sahnenin önünde PKK/YPG’yle mücadele ediyoruz diyen Bahçeli "Esad suçludur, katildir, kendi halkına ölüm saçmıştır" ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

" Direkt görüşme ve temas onun yaptıklarını meşrulaştırır, ama farklı kanallardan Suriye Arap Cumhuriyeti’yle, Suriye halkıyla görüşmek, konuşmak ve anlaşmak mümkündür. Diplomasi çok boyutlu olmalıdır. Aktif ve çözüm odaklı olmalıdır. Sahada kazandıklarımız masalarda heba edilmemelidir. Suriye bizim iç meselemiz haline dönüşmüştür."

Bahçeli şöyle devam etti:

"CHP’nin, İP’in, şunun bunun yıkım edebiyatı boşunadır. Türkiye ekonomisi kalkışa geçmiştir. Ekonomik dengelenme süreci başarılıdır. Makro ekonomik göstergeler düzelmektedir. İşsizlik sorunu da mutlaka aşılacaktır. Ülkemize güvenelim, karamsarlık ve korku aşılayanlara da itibar etmeyelim. Döviz çıktıkça ağızlarının suyu akan, başları dönen, içten içe sevinç çığlıkları atan satılmışlar bellidir, bilinmektedir. Gün birlik olma günüdür.

Herkes hesabını 2023’e göre yapsın

HDP’nin ne işi olur sine-i milletle, onların dönüp dolaşacakları yer Kandil’in mağara kovuklarıdır, terörün sine-i melanetidir. Meydan okuyorlarmış, okusalar ne yazar okumasalar ne çıkar? Bizim durduğumuz yer bellidir. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin normal tarihi Haziran 2023’tür. Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023’e göre yapsın. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. Siyasi polemikle geçecek vakit yoktur. HDP’nin peşine takılan CHP, İP ve SP’nin hali acıklıdır."