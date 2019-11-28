AK Parti'den Alevilerle ilgili tepki çeken duvar yazısıyla ilgili açıklama

İzmir Gaziemir'de Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konulmasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gerek bizlere ulaşarak gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Konu hassasiyetle takip ediliyor. Her şey açığa çıkarılacaktır." dedi.

İzmir Gaziemir'de Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konulması tepki çekti.

İZMİR VALİSİ: ASAYİŞ OLAYI

İzmir Valisi Erol Ayyıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu Yeşil Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarına "Defol Alevi" yazılması üzerine sosyal medyada 'Aleviyim' etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

MAHİR ÜNAL'DAN TEPKİ

Bu etiketin altında yapılan paylaşımlarda bu durum kınandı. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bu etiket altında, "Bu toprakların kadim hikayesinin bazen hüzünlü bazen neşeli türküleriyiz hepimiz. #Aleviyim, Sünniyim, Kürdüm, Türküm, Lazım, Çerkez'im, hep birlikte Türkiyeyim." dedi.

Çirkin ifadelerle ilgili açıklama yapan Ömer Çelik, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir duvara yazılan Alevi vatandaşlara yönelik çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimlerin konuyu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyu bizzat takip ettiğini belirten Çelik, "İzmir Valiliği ve Emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Dolayısıyla devlet kurumları tarafından bu meselenin 'birkaç çocuk yapmıştır' denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRIYI HEPİMİZE YAPILMIŞ SAYARIZ"

İzmir'in kardeşlik ve hoşgörünün mayasına sahip olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir. Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu kardeşliği net ifade etmişti: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir.'"

EMNİYET SORUŞTUMA BAŞLATTI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı mahallede duvarlara çarpı işareti konup ayrımcı söylemlerin duvara yazılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.