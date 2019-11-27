Rahmi Turan'dan Muharrem İnce'ye telefon

CHP'li bir ismin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü iddia eden, daha sonra gelen tepkiler üzerine özür dileyen Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İnce, Turan'ın kendisine, "Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum" dediğini belirtti.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın " Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası Türkiye gündemini sarsmıştı. Daha sonra Rahmi Turan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasındaki kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamıştı. Talat Atilla ise "Bu haberi bana getiren aktif CHP' milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na 'yüzde 100' diye onaylatmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce, gazeteci Rahmi Turan'ın "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili kendisini aradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı:

Biraz önce Rahmi Turan aradı. “Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini” söyledi. “Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum” dedi.