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İngiltere Başbakanı Johnson partisindeki İslamofobi için özür diledi

Anadolu Ajansı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Muhafazakar Partide İslamofobinin yol açtığı 'incinme ve kırgınlıklar' için özür diledi. Johnson'ın açıklamaları, Britanya Müslüman Konseyinin Muhafazakar Partiyi 'İslamofobi'ye hoşgörüyle yaklaşmakla suçlamasının ardından geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Cornwall kentindeki Goonhilly Uydu Yer İstasyonu ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açıkçası, Muhafazakar Partide antisemitizm, İslamofobi ya da ne varsa sıfır tolerans gösteriyoruz" dedi.

Parti içinde İslamofobi, antisemitizm ve her türlü ön yargı veya ayrımcılığa ilişkin Noel'den önce bağımsız bir soruşturma yapacaklarını söyleyen Johnson, partisindeki 'İslamofobi'den dolayı özür dileyip dilemediğinin sorulması üzerine de, "Elbette ve neden olunan tüm incinme ve kırgınlar için özür diliyoruz" diye konuştu.

Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi iddiaları

Johnson'ın açıklamaları, Britanya Müslüman Konseyinin (MCB) Muhafazakar Partiyi 'İslamofobi'ye hoşgörüyle yaklaşmakla suçlamasının ardından geldi.

Müslümanların İslamofobi tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, "Bu, özellikle 'İslamofobi'ye inkar, ret ve hileyle yaklaşan Muhafazakar Partide akut bir meseledir. Muhafazakar Partinin 'İslamofobi'ye hoşgörülü yaklaştığı, toplumda artmasına izin verdiği ve bu tür bir ırkçılığın kökünü kazımak için gerekli önlemleri alamadığı birçok Müslüman tarafından çok açık bir şekilde görülmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

Peçe takan kadınları posta kutusuna benzetmişti

Johnson, peçe takan kadınları 'posta kutusu' ve 'banka soyguncularına' benzetmişti.

Parti daha önce de çok kez İslam karşıtlığıyla suçlanmıştı.

İngiltere'de İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar, 'İslamofobi'nin 'kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam'ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık' olarak tanımlanmasını kabul ederken, iktidardaki Muhafazakar Parti henüz bu yönde bir adım atmadı.

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