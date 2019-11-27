CHP Faruk Bildirici’yi RTÜK için yeniden aday gösterdi! Olaylı bir şekilde üyeliği düşürülmüştü

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, tartışmalı bir şekilde RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici’yi tekrar RTÜK üyesi adayı olarak TBMM Başkanlığı’na bildirdi.

CHP, Faruk Bildirici için yeniden üyelik başvurusunda bulundu. RTÜK üyeliği için TBMM’de önümüzdeki hafta oylama yapılması bekleniyor.

2'ye karşı 6 oyla üyeliği düşürülmüştü

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici'nin üyeliği, 2'ye karşı 6 oyla 31 Ekim'de düşürülmüştü. Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Bildirici dilekçesinde, “Kararının Üst Kurul’da alınması; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerinin gaspı niteliğinde olup Anayasa ve kanunlara açıkça aykırıdır” ifadelerini kullanmıştı.