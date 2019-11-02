RTÜK'te aslında ne oldu? Faruk Bildirici gerçeği
RTÜK üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliğinin hukuksuz biçimde düşürüldüğü iddiasına RTÜK, maddeler halinde yanıt verdi.
CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilen Faruk Bildirici, kişisel Twitter hesabında 'RTÜK'te muhalefete ve demokrasiye darbe' anonsuyla bir duyuru yaptı. Bildirici üyeliğinin düşürüldüğünü söyledi. Peki gerçekte olan biten ne? RTÜK, tartışmalı konuya ilişkin görsellerle iddialara yanıt verdi.
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