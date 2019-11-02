RTÜK'te aslında ne oldu? Faruk Bildirici gerçeği

CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilen Faruk Bildirici, kişisel Twitter hesabında 'RTÜK'te muhalefete ve demokrasiye darbe' anonsuyla bir duyuru yaptı. Bildirici üyeliğinin düşürüldüğünü söyledi. Peki gerçekte olan biten ne? RTÜK, tartışmalı konuya ilişkin görsellerle iddialara yanıt verdi.