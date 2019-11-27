İBB Meclisi'nde 'Lan' kavgası! Ortalık karıştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın konuşması sırasında AK Partili meclis üyesinin "lan" demesi üzerine tartışma çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine görüşmelere 5 dakika ara verildi.
"Lan" deyince ortalık karıştı
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı konuştuğu sırada arka sıralarda oturan AK Partili meclis üyesinin "lan" demesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışma tarafların karşılıklı sözleri üzerine büyüdü ve arbede yaşandı.
Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine Meclis görüşmelerine 5 dakika ara verildi.
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