HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

İBB Meclisi'nde 'Lan' kavgası! Ortalık karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın konuşması sırasında AK Partili meclis üyesinin "lan" demesi üzerine tartışma çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine görüşmelere 5 dakika ara verildi.

"Lan" deyince ortalık karıştı

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı konuştuğu sırada arka sıralarda oturan AK Partili meclis üyesinin "lan" demesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışma tarafların karşılıklı sözleri üzerine büyüdü ve arbede yaşandı.

Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine Meclis görüşmelerine 5 dakika ara verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor! Yurdun büyük kesimi sağanak etkisi altında Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriyeli YPG'li terörist itiraf etti: Benden mayo giymemi istediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanlarımız değil içimizden atılan güller yaraladı
Ekrem İmamoğlu'ndan kuraklık açıklaması
Süleyman Soylu: Cemil Bayık 'Amedspor’a para bulun' diye talimat gönderiyor
Ali Koç Ersun Yanal'dan hesap sordu: Ne oluyor hocam!
Mansur Yavaş'tan çarpıcı açıklama: Müthiş bir sıkıntımız var
ÖNCEKİ HABERLER
Luis Enrique: Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum
Bahçeli'nin “Projeyle geldi, projeyle gidecek” sözlerine Faik Öztrak'tan sert yanıt
Masterchef Güzide'nin eşi kimdir Mustafa Mertcan ne iş yapıyor?
Hertha Berlin'de Jürgen Klinsmann dönemi
Galatasaray'da Emre Akbaba sevinci
15 tatil ne zaman 2019 geri sayım
Yorumlar 2 yorum