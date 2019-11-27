HABER /  GALATASARAY
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

Galatasaray'ın evine suni güneş

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray’ın 52 bin 650 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu’nun hibrit çimleri daha sağlıklı büyümesi için suni güneş ışığı ile aydınlatılıyor.

Karşılaşma olmayan günlerde Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda çimlerin bakımı özel cihazlarla sağlanıyor. Saha üzerinde gezdirilen dev cihazlar suni güneş ışığı üretiyor.

Cihazlardan üretilen bu suni güneş ışığı sayesinde çimlerin daha sağlıklı büyümesi sağlanarak zemin karşılaşmalara hazır hale getiriliyor. Hibrit çim teknolojisi sayesinde dört mevsim boyunca çimlerin kullanımı ve bakımı daha kolay oluyor. Müsabaka esnasında yaşanan çim kopmaları da bu çimler sayesinde en az seviyeye indiriliyor.

Hibrit çim ya da güçlendirilmiş doğal çim, güçlendirici yapay liflerle birleştirilmesiyle elde edilen ürün olduğu biliniyor. Doğal çimin kök kısmına eklenen sentetik lifler çimleri daha güçlü ve hasara daha dayanıklı hale getiriyor. Bu nedenle spor karşılaşmalarının oynandığı zeminlerde tercih ediliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu: Cemil Bayık 'Amedspor’a para bulun' diye talimat gönderiyor
Ali Koç Ersun Yanal'dan hesap sordu: Ne oluyor hocam!
Mansur Yavaş'tan çarpıcı açıklama: Müthiş bir sıkıntımız var
FETÖ iltisaklı şirketler TMSF'ye geçtikten sonra rekor kara geçtiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Borç yiğidin kamçısıdır' sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt
Babacan'ın Altaylı'ya keşke yayında konuşsaydık dediği mühim konu neydi?
ÖNCEKİ HABERLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "İSMEK" açıklaması
Trabzonspor, Avrupa'da 134. maçına çıkıyor
Putin Türk firmasının yer aldığı dev projeyi açtı
Devlet Bahçeli'den Haluk Bilginer'e tebrik
Asgari ücret 2020 ne kadar olacak Asgari ücret tahmini
Hacamat takvimi kasım ayında hangi günler yapılmaz?
Yorumlar