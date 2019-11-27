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Devlet Bahçeli'den Haluk Bilginer'e tebrik

Demirören Haber Ajansı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü verilen Haluk Bilginer'i tebrik etti.

MHP lideri Bahçeli, Haluk Bilginer'e gönderdiği tebrik mesajında, "47'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisindeki performansınızla 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duydum. Almış olduğunuz bu ödül, şahsınızla birlikte Türkiye için de bir gurur kaynağı olmuştur. Bu haklı gururu bizlere ve ülkemize yaşattığınız için başta şahsınız olmak üzere yapımcı, yönetmen, tüm oyuncular ve teknik ekip olmak üzere dizide emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. 

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Foto Galeri Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı geri döndü Galeriye Gözat
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