İstanbul Çatalca'da fabrika yangını
İstanbul'da bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İstanbul Çatalca'da cam, dijital baskı fabrikasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Çatalca-Gökçeali Mahallesi Balkan Sokağı'ndaki cam, dijital baskı fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 bin metrekare alan olduğu belirtilen fabrikada çıkan yangın, kısmen kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.