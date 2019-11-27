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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 13'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 1 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

29 KASIM CUMA:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 KASIM CUMARTESİ

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 ARALIK PAZAR

14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

2 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk

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