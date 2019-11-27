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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ülke içinde çok az kaldı deyip sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111'e düştüğünü, bunun büyük bir kısmınında ikna yoluyla adalete teslim olduğunu dile getirip terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı.

Girilmedik hiçbir alan kalmayacak

Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı." dedi. Soylu, "2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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