Bakan Murat Kurum ne konuştu! Siyanürü izinsiz satan yanar!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Siyanür maddesi izin ve denetiminin takibine yönelik düzenleme yapılacak. Bu siyanürü üreten firma kime satıyorsa bizden izin alacak." dedi.
Türkiye'de son bir ayda artan siyanürle intihar olayları sonrası tartışma konusu olan maddeyle ilgili Bakan Kurum net bir açıklama yaptı.
Kurum izinsiz satımı nedeniyle ceza konusunda taviz verilmeyecek mesajı verdi.
Bakan Kurum'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;
"Siyanür maddesi izin ve denetiminin takibine yönelik düzenleme yapılacak. İstenmeyen olayların önüne de böylece geçmiş olacağız. Alışından, üreticinin tükettiği mamule kadar bunun takibi yapılacak. Bu siyanürü üreten firma kime satıyorsa bizden izin alacak. Satın alan firma hangi üründe bu maddeyi kullanacaksa son tüketiciye kadar bunun takibini ilgili üreticilerimiz ile beraber yapacağız."
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