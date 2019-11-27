Bakan Murat Kurum ne konuştu! Siyanürü izinsiz satan yanar!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Siyanür maddesi izin ve denetiminin takibine yönelik düzenleme yapılacak. Bu siyanürü üreten firma kime satıyorsa bizden izin alacak." dedi.

Türkiye'de son bir ayda artan siyanürle intihar olayları sonrası tartışma konusu olan maddeyle ilgili Bakan Kurum net bir açıklama yaptı.

Kurum izinsiz satımı nedeniyle ceza konusunda taviz verilmeyecek mesajı verdi.

Bakan Kurum'un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;